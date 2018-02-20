البوتاس تمول كامل معدات مصنع الفلاتر

تم التوصل إلى اتفاق بين شركة البوتاس العربية وكل من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وممثل صندوق التنمية والتشغيل ومصفي شركة الجنوب لصناعة الفلاتر بموجبه تقوم شركة البوتاس بتمويل شراء كامل معدات واجهزة مصنع شركة الجنوب لصناعة الفلاتر من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وصندوق التنمية والتشغيل والتعليم المهني والتقني لغايات إعادة استخدامها ضمن مشاريع تنموية تعود بالنفع على المملكة اقتصادياً واجتماعياً.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جمال الصرايرة خلال لقائه وفدا من هيئة الاركان ومندوبين من وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل ومصفي عام شركة الفلاتر ان البوتاس وضمن سياستها ومسؤوليتها الاجتماعية تسعى دائما لدعم المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بمستوى خدماتها التي تقدمها لأبناء المجتمعات المحلية.

وأكد أن شركة البوتاس تقدم بهذا الدعم بهدف إعادة استثمار موجودات المصنع بالشكل الذي يحقق فرص عمل جديدة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف ان الشركة حريصة على دعم القوات المسلحة لما تقدمه للوطن والمواطن من أمن وحماية جعلت من الاردن واحة أمن واستقرار، كما تحرص على التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل وكافة الجهات المعنية بتدريب وتشغيل الأيدي العاملة في سبيل النهوض بالمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لأبناءها.

ويتوقع أن يتم استخدام مبنى المصنع وبنيته التحتية في منطقة غور الصافي من قبل صندوق التنمية والتشغيل لغايات استثماره في مجال صناعات المحيكات وبما يســــاهم في تشغيل حوالي 400 – 500 سيدة من أهالي غور الصافي وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة.