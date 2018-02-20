اعتصام امام رئاسة الوزراء اليوم تحت عنوان “مرضى السرطان خط احمر”   

نفذ العشرات من مرضى السرطان اعتصاما اليوم الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء، وذلك لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها وقف التحويلات والاعفاءات لمركز الحسين للسرطان.

وقال منظمو الاعتصام إن الحكومة تتلاعب بالألفاظ بخصوص الإعفاءات، وتزعم عبر وسائل الاعلام بأن القضية قد انتهت وان المرضى سوف يكملون علاجهم في مركز الحسين للسرطان.

واضاف المنظمون يقولون : اذا كانت الحكومة جادة فعليها إرجاع المرضى ممن تم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى، وتقديم ضمانات بعدم إلغاء تجديد الإعفاءات إلى مركز السرطان، وإعادة رصد المبلغ المخصص لمرضى المركز، ولا سيما ان العلاج في مركز الحسين للسرطان حق وطني لكل أردني، وان المركز يجب ان يبقى للشعب.

كما أبرز عدد من المعتصمين وثائق تثبت أن الحكومة كذبت في ادعائها أنها مستمرة باعفاءات المرضى التي حصلوا عليها سابقا ، مشيرين الى أنهم قد راجعوا المركز حديثا وتبلغوا أن جميع الاعفاءات والتحويلات قد تم ايقافها.

وقالت احدى المشاركات، اللاتي يتلقين العلاج بالمركز ، ومصابة بمرض السرطان في القولون ، أنها تتلقى العلاج بالمركز منذ 10 سنوات ، تم خلالها استئصال جزء من القولون ، ومنذ ذلك الحين تقوم بمراجعات مستمرة للمركز .

وأضافت أنه في العام الحالي راجعت لتجديد الاعفاء، وفوجئت بتحويلها الى مستشفى البشير، ولمدة 3 أشهر فقط .

وأوضحت مشاركة أخرى أنها قامت بمراجعة طوارئ المركز، بعد اجرائها لعملية قبل 3 أشهر، وأبلغها طوارئ المركز أن تأمينها قد ألغي وعليها مراجعة البشير.

فيما تساءل مصاب بالسرطان، كيف يتم التحويل الى مستشفيات غير مركز الحسين للسرطان، في الوقت الذي لا يتواجد بتلك المستشفيات أخصائيين لمعالجة المرض، كل في حالته، اضافة لعدم وجود الامكانيات المؤهلة لمعالجة هذا المرض بتلك المستشفيات.