صائب عريقات ينعى "حل الدولتين" ويعلن ان ليبرمان، وليس عباس، هو رئيس السلطة الفلسطينية المرشحة للموت قريباً
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جرينتش+2 04:17
اتصالات اردوغان مع بوتين وروحاني توقف دخول القوات السورية لعفرين

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