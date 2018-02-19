“مجتهد” : ابن سلمان يرفض شرب الماء من عبوات بلاستيكية لخوفه من التسميم

تحدث المغرد الشهير “مجتهد”، عن الحالة النفسية التي يمر بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تغريدات عبر “تويتر”، إنه “ولسبب غير معروف، يعشق ابن سلمان منطقة العلا (300 كم شمال المدينة المنورة)، ومدائن صالح”.

وأوضح “مجتهد” أن ابن سلمان “يقضي معظم وقته في مخيم هناك، وباقي الوقت يتنقل باليخت بين الوجه ورأس الشيخ حميد في أقصى الشمال الغربي (غربي تيران وصنافير)”.

وبحسب “مجتهد”، فإنه ومن شدة حب ابن سلمان لهذا الساحل “عمّد شركة ابن لادن بناء خمسة قصور له على امتداد الساحل على أن تنتهي خلال أقل من ستة أشهر”.

وقال “مجتهد”، إن المقربين من ابن سلمان “يتحدثون عن شخصيته القلقة جدا، ويظهر عليه الاضطراب والشرود، وإذا أراد التركيز يبدو عليه الإرهاق الذهني كما يعيش هاجس الاستهداف بالسم ويرفض قوارير الصحة البلاستك، ويصر على قوارير زجاج مجهزة له شخصيا، حيث يظن أن البلاستيك يمكن أن يحقن فيها السم والزجاج لا يمكن”.

وعن قضية أبناء عمومة ابن سلمان، من أحفاد “سعود الكبير”، والذين أعلنت السلطات السعودية اعتقال 11 أميرا منهم، قال “مجتهد”، إن “العدد الكلي للذين واجهوا عند قصر الحكم كان 70 من أحفاد سعود الكبير اعتقل من هؤلاء حوالي 40 وليس 11”.

وكشف أن “القوة التي اعتقلتهم 800 شخص منهم 700 بلاكووتر والباقي حرس ملكي”، مضيفا أنه “حصلت معركة مع بلاكووتر أدت لإصابات شديدة في الطرفين”.

وختم “مجتهد” بأن لديه المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، إلا أنه يتحفظ عن نشر معلومات إضافية لعدم وجود مصلحة في كشفها الآن.