لا تتضمن الوليد بن طلال .. قائمة أغنى 50 شخصية في العالم

الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
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