لا تتضمن الوليد بن طلال .. قائمة أغنى 50 شخصية في العالم

خلت لأول مرة قائمة أغنى 50 شخصية في العالم من اسم الأمير السعودي، الوليد بن طلال.

ونشر موقع “بلومبرغ” الأمريكي امس الاحد، قائمة بأغنى 50 شخصية في العالم، على ألا يقل صافي الأصول 19.8 مليار دولار.

وخلت القائمة من أي اسم عربي، بينما بين الموقع أن ثروة أغنى شخصية في العالم زادت بمبلغ تريليون دولار هذا العام.

وتصدر القائمة جيف بيزوس، صاحب شركة التسويق الإلكتروني “أمازون”، بقيمة صافية بلغت 121 مليار دولار، تلاه بيل غيتس، مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بثروة 91.1 مليار دولار، وحل ثالثًا وارن بافت، صاحب شركة “بيركشاير هيثواي” بثروة بلغت 86.1 مليار دولار.

بينما حل مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع “فيسبوك” رابعًا، بثروة مقدارها 74 مليار دولار، وتراجع المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم، إلى المرتبة السادسة، بعد أمانسيو أورتيغا، صاحب شركة “إنديتيكس” المتخصصة بالأزياء.

وهذه المرة الأولى التي يغيب فيها الأمير السعودي، الوليد بن طلال، عن قائمة أغنى 50 شخصية في العالم، بعد أن احتل المرتبة 46 في العام الماضي، والمرتبة 41 عام 2016، بثروة قدرها 18.7 مليار دولار.

وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح بن طلال بعد توقيف استمر لفترة أكثر من شهرين، في فندق “ريتز كارلتون” الرياض، برفقة أمراء آخرين بتهم فساد، وذلك مقابل صفقة مالية لم يصرح عن مقدارها، ولكن تداولت وسائل إعلام أخبارًا عن بلوغها سبعة مليارات دولار.

ويعتبر الوليد بن طلال أغنى رجل في العالم العربي، وتصدر اللائحة العربية حتى عام 2017، ولم يتم تحديد موقعه المالي عربيًا بعد إطلاق سراحه.