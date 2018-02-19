الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
أهم العناوين
جرينتش+2 01:17
كيري يعلن ان المخلوع مبارك والملك السعودي عبدالله طلبا منه قصف إيران

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني