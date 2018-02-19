قوات شعبية سورية تصل عفرين لمساندة المدافعين عنها بمواجهة الجيش التركي

قالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن قوات شعبية سورية ستصل إلى منطقة عفرين خلال الساعات المقبلة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مراسلها في حلب، إن “قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة القادمة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي”.

من جانبه، قال رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية التابعة لوزارة الدفاع السورية، العميد سمير سليمان، إن الإعلام الرسمي السوري يتناول هذه الأخبار في الوقت الحالي نقلاً عن مراسليه، ولكن بشكل رسمي لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن.

وأضاف العميد سمير سليمان، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الاثنين ، أنه “لا يمكن التأكيد أو النفي في الوقت الحالي من خلاله، ولكن الدولة السورية والجيش العربي السوري لم يطلقا أي تصريحات حتى الآن”.

وكان مسؤول كردي كبير قال، أمس الأحد، إن القوات الكردية السورية توصلت لاتفاق مع حكومة دمشق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

كما دعا المتحدث باسم “وحدات حماية الشعب الكردية”، نوري محمود، الجيش السوري إلى القدوم إلى عفرين لحمايتها من “الاحتلال التركي”.

وقال محمود، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “ندعو الجيش السوري لحماية حدود سوريا من الاحتلال التركي، وعفرين هي جزء من سوريا”، متابعا “حتى الآن لم تأتِ أية قوات من الجيش السوري إلى المناطق التي نتكلم عنها”.

ومن جانبها أعلنت تركيا أنها لن تعترض على دخول القوات السورية إلى عفرين، إذا كان هدفها تطهيرها من المقاتلين الأكراد، مهددة بمواصلة الهجوم في المنطقة إذا حاولت دمشق حماية الوحدات الكردية.

وقال مولود جاويش أوغلو ، وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان اليوم: “إذا دخل النظام السوري إلى تلك المنطقة لتطهيرها من وحدات الحماية الكردية والعمال الكردستاني، فلا يمثل هذا أي مشكلة بالنسبة إلينا”.

وأضاف: “لكن، إذا ما جاء لحماية الوحدات الكردية، فلا شيء ولا أحد يستطيع ايقاف جنودنا الأتراك”.