الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
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جرينتش+2 01:17
في ذكرى رحيله الثانية.. نبوءات الاستاذ حسنين هيكل

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