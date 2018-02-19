خلافاً للمسلسلات الكوميدية بالسابق .. تسييس المسلسلات المصرية في رمضان المقبل

بعكس العام الماضي حيث سيطرت الكوميديا بشكل كبير على الموسم الرمضانى، جاء هذا العام ليرفع نجوم الدراما وصناعها شعار محاربة الإرهاب والفساد فى أعمالهم الفنية ليثبتوا أن الفن مرآة الواقع الذي نعيشه..

وفيما يلي اهم خمس مسلسلات تدور احداثها حول مكافحة الإرهاب والفساد في مصر..

1 – “عوالم خفية” للفنان عادل امام الذي غير جلده هذا العام بهدف محاربة الفاسدين فى هذا المسلسل الرمضانى من خلال شخصية الصحفى الروائى هلال كامل الذى تقع فى يده مذكرات لممثلة مشهورة تم قتلها منذ عدة سنوات، والتى تحتوى على أسرار كثيرة وخبايا لشخصيات فاسدة، ويقومون باستغلال مناصبهم لمصالحهم الشخصية، مما يؤثر سلبا على المجتمع والوطن بصفة عامة، فيقرر هلال فضح كل هؤلاء الفاسدين للرأى العام.

ويكتشف هلال شخصيات أخرى فاسدة غير التى دونت فى المذكرات، مما يعرضه لمخاطر جسيمه تهدد حياته وحياة المقربين منه، ويستمر فى رحلته من أجل كشف كل الفاسدين حتى يخلص المجتمع من أمثالهم.

مسلسل “عوالم خفية” تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.

2- في الجزء الثانى من أحداث مسلسل “كلبش 2” اختار أمير كرارة أو الضابط سليم الأنصارى الانتقال لعائلته التى يتم قتلها فى الحلقة السابعة من المسلسل عقب هجوم إرهابى عليهم من جانب الإرهابى الدولى عاكف أبو العز الذى يجسد شخصيته هيثم أحمد زكي، ويحاول طوال الأحداث أمير كرارة محاربة الإرهاب والانتقام لعائلته.

مسلسل “كلبش 2” بطولة محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد.

3- مسلسل “أبو عمر المصري” يلقي أحمد عز الضوء على الجماعات الإرهابية وما يحدث بداخلها خاصة التى تتركز فى أفغانستان، وذلك من خلال شخصية المحامى فخر الدين شكل مع بعض أصدقائه جمعية تسعى لحل مشكلات المواطنين البسطاء، لكن ذلك يثير قلق البعض فيتعرض أعضاء الجمعية لبعض محاولات الاعتداء والاغتيال ينجو منها فخر الدين، فيما يلقى ابن خالته مصرعه، فيسافر هو إلى فرنسا منتحلا شخصية ابن خالته الذى كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون.

وخلال تواجده هناك يلتقى محبوبته القديمة التى تزوجت من شخص مقيم فى باريس، ويدخل في صراع جديد مع زوج حبيبته الذي يطلقها، ليتزوجها هو، وتنجب له ابنا وتموت خلال الولادة، فيحصل فخر الدين علي الطفله ويسافر لإقامة مشروع استثمارى فى السودان فتجمعه الظروف برجل أعمال إرهابى ينتمى إلى جماعة متطرفة تتورط فى تفجير السفارة المصرية بالسودان، بعدها يسافر إلى أفغانستان، ويقيم فى معسكر خاص بالجماعات المتطرفة، ويتحول من إنسان مسالم إلى إرهابى مهمته حصد الأرواح، لكنه يقرر بعد ذلك العودة إلى مصر، ليثأر لنفسه ممن كانوا سببا فى نهجه ذلك الطريق، وخلال تلك الأحداث ينسى نجله عمر فى السودان، لكنه يعرف أن الجماعات المتطرفة تنوى قتله بعدما اتهمته بخيانتها.

مسلسل “أبو عمر المصرى” بطولة أمل بوشوشة، صبرى فواز، محمود عبد المغنى، وهو مأخوذ عن رواية للأديب عزالدين شكرى، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

4- أما محمد رمضان فأختار أن يحارب الإرهاب فى الصعيد من خلال شخصية زين ضابط الجيش الذى يثأر لأبن عمه من الذين قتلوا غدرًا، وذلك ضمن أحداث مسلسل “نسر الصعيد” الذى يشارك فى بطولته كل من درة وعائشة بن أحمد وسيد رجب ودينا ومحمد عز وآخرون.

5- وفي ثانى بطولاته الدارمية وبعد تقديمه لشخصية ضابط شرطة فى مسلسل “ظل الرئيس” اختار ياسر جلال أن يكشف فساد رجال الأعمال فى مسلسل “رحيم” ويجسد ياسر شخصية رجل أعمال شهير يدعى “رحيم”، يمتلك مجموعة شركات كبيرة فى مصر والوطن العربى، ومع تصاعد الأحداث يتعرض لأزمة كبيرة من بعض شركائه، ويدخل فى صراع معهم، خصوصا أنه يتورط فى قضية تجارة السلاح، ويحاول أن يبرأ نفسه من الاتهامات التى ستوجه له، ومع تصاعد الحلقات الـ10 الأولى، يدخل صديقه ويحاول مساعدته بشتى الطرق، علمنا بأن رحيم شخص برىء، ولكنه تورط وتم الزج باسمه وشركاته عنوة.

مسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، ومحمد رياض، ودينا، وطارق عبد العزيز، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة فى أولى تجاربه الإخراجية فى الدراما التليفزيونية.