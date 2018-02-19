لافروف يحذر واشنطن من اللعب بالنار عبر تنفيذ مخططاتها الهادفة الى تقسيم سوريا وتقويض وحدة اراضيها
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تيلرسون يعلن انه يقف بانتظار إشارة من كوريا الشمالية للتفاوض

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