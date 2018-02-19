الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
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جرينتش+2 01:16
بعد ٧ سنوات .. الإسلاميون مازالوا يعرقلون مساعي اعادة بناء الدولة الليبية

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