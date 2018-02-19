“البعث التقدمي” ينتقد المجلس النيابي ويطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني

مطالباً بتشكيل حكومة انقاذ وطني، انتقد حزب البعث العربي التقدمي مجلس النواب جراء منحه الثقة لحكومة الملقي امس.

وقال الحزب في بيان اصدره اليوم : تمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وبخاصة الحكومة الحالية التي اقدمت على اجراءات اقتصادية تطال عيش المواطنين وتدفع باتجاه زيادة الفقر والبطالة، سياسات لا يستطيع قطاع واسع من المواطنين تحملها حيث اصبح هؤلاء غير قادرين على توفير الحد الادنى لمعيشتهم وحاجاتهم الضرورية مما تسبب بتهديد الامن الاجتماعي للوطن وقد اكد حزبنا، عبر اصداراته، وعبر مشاركته في البيانات والتصريحات الصادرة عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية على شجب اجراءات الحكومة ودعتها للتراجع عنها وطالبنا بتشكيل حكومة انقاذ وطني، تنقذ البلاد من الازمات الاقتصادية وتهتم فعليا بحياة المواطنين وترفع عنهم عبء الاجراءات التي قد توصل البلد الى ما لا تحمد عقباه.

واضاف يقول : الفقر والحاجة الى لقمة العيش تحركان المشاعر الانسانية، وعليه فإن الامن الاجتماعي يتعرض الى مخاطر كبيرة، وجاءت جلسة مجلس النواب امس الاحد لطرح الثقة بالحكومة على خلفية الاجراءات التي اقدمت عليها.

وقال: ان حزبنا بالتأكيد مع حجب الثقة، ونؤكد على تشكيل حكومة انقاذ وطني، وعليه فإن حزبنا مرة اخرى ليس مع منح الثقة للحكومة.

وختم الحزب بيانه بالقول : هذا موقف الحزب منذ بداية الازمة المتعلقة برفع الاسعار التي تواجه المواطنين والحزب دائماً وابداً مع مصلحة الوطن والمواطنين.