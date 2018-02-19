لافروف يحذر واشنطن من اللعب بالنار عبر تنفيذ مخططاتها الهادفة الى تقسيم سوريا وتقويض وحدة اراضيها
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“البعث التقدمي” ينتقد المجلس النيابي ويطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني

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