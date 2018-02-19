اصابة يسرا بشرخ في قدمها تمنعها من مواصلة تصوير مسلسل “بني يوسف”

تعرضت النجمة يسرا، لإصابة فى قدمها امس الأحد أثناء تصوير مشاهد مطاردة بمسلسلها الجديد “بنى يوسف” الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وأوضحت يسرا أن الإصابة تسببت بشرخ بسيط في قدمها مع وجود آلام، مشيرة إلى أنها حصلت على إجازة من التصوير إلى حين تعافيها من هذه الإصابة على أن يستكمل باقى فريق العمل التصوير بدونها خلال الفترة المقبلة.

وانتهت يسرا من تصوير عدة مشاهد داخل ستوديو مصر، ومنطقة مصر الجديد وبالتحديد “الكوربة”، مع المخرج محمد على، وتجسد “يسرا” فى المسلسل شخصية مستشارة، أما على صعيد الكتابة، انتهى مؤلفو العمل من كتابة 20 حلقة من المسلسل حتى الآن، ويعكف فريق الكتابة حاليًا على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة للمسلسل.

مسلسل “بنى يوسف” يشارك فى بطولته بجانب يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، جينا سليم، وهدى المفتى، وهو من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر.