نتنياهو يرفض تصريحات الرئيس البولندي حول “وجود جناة يهود في المحرقة”

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعقيب نظيره البولندي بعدما أشار الى “وجود جناة يهود في المحرقة النازية”، بأنها شائنة، لتعود بذلك الأزمة بين البلدين على خلفية ذات الموضوع.

وقال نتنياهو “تصريحات مورافيسكي في مؤتمر ميونخ مشينة. توجد هنا مشكلة جادة في فهم التاريخ، وعدم إحساس في المأساة التي حلت بشعبنا” في إشارة الى المحرقة التي ارتكبها النازيون ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، مضيفا في هذا السياق بأنه سيتحدث معه في وقت لاحق.

وأثار رئيس الحكومة البولندية السبت موجة استياء عندما أشار الى وجود “جناة يهود” خلال المحرقة التي استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار دفاعه عن القانون الأخير الذي أقر في بلاده بهدف الدفاع عن اي اتهامات لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خلال المحرقة.

وجاء كلام المسؤول البولندي ماتيوس مورافيسكي ردا على سؤال للصحافي الاسرائيلي رونين برغمان في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، الذي سأله ما اذا كان سيتعرض للملاحقة في بولندا اذا روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعد أن وشى بهم جيران بولنديون لهم لدى الغستابو خلال الحرب العالمية الثانية.

ورد رئيس الحكومة البولندية على السؤال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للامن قائلا “لن يعاقب ولن يجرم من يقول إنه كان هناك جناة بولنديون (شاركوا في المحرقة) كما كان هناك جناة يهود وآخرون أوكرانيون أو ألمان”.

وتابع المسؤول البولندي “بالطبع لن يلاحق أشخاص يقولون إنه كان هناك جناة بولنديون، لأن هذا الأمر حصل. الا أننا لا نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا لأن ذلك سيشكل إهانة لكل اليهود ولكل البولنديين الذين عانوا كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية”.

وعلق الصحافي نوا لاندو من صحيفة هآرتس الإسرائيلية على هذا الكلام في تغريدة ندد فيها بما وصفه بالكلام “الفضيحة” للمسؤول البولندي، موجها انتقادات للحضور في القاعة في ميونيخ الذي صفق لسؤال الصحافي، الا أنه بقي صامتا أمام رد رئيس الحكومة البولندية.