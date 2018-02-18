موكب سيارات يجوب شوارع لندن تنديداً بزيارة ابن سلمان لبريطانيا

جابت مسيرة بالسيارات شوارع العاصمة البريطانية لندن، تنديدا بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المرتقبة إلى المملكة المتحدة، ورُفعت في المسيرة لافتات تندد بما وصفته بجرائم حرب يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ونظمت المسيرة مؤسسات حقوقية بريطانية في إطار سلسلة من الفعاليات التي تسعى من خلالها إلى لفت انتباه الرأي العام البريطاني إلى الزيارة، التي قالوا إنها تأييد غير مباشر من رئيسة الوزراء تيريزا ماي لما وصفوها بجرائم الحرب التي ارتكبها ابن سلمان في حرب اليمن.

وقبل نحو أسبوع قال عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض لويد راسل إن زيارة ابن سلمان إلى لندن الشهر المقبل ستكون فرصة للشعب البريطاني للتعبير عن رأيه في الحرب على اليمن والصفقات المريبة بين لندن والرياض.

وأضاف راسل أن حزبه سيعمل على تطبيق معايير تصدير الأسلحة التي لا تطبقها حكومة المحافظين برئاسة ماي كما ينبغي، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إيميلي ثورنبيري طالبت ماي باستخدام نفوذ بريطانيا الدبلوماسي للدعوة إلى وقف القصف السعودي على اليمن.

وأدانت ثورنبيري ما سمتها معاملة “السجادة الحمراء” التي يتوقع أن تقدم لولي العهد السعودي عندما يلتقي الشهر القادم في لندن رئيسة الوزراء وكبار أفراد الأسرة الملكية.

كما طالبت الوزيرة الحكومة البريطانية بتفسير سبب ترحيبها به رغم الاتهامات الخطيرة الموجهة للقوات السعودية بخرق القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وكان موقع “ميدل إيست” البريطاني كشف عن أن ما وصفها بالزيارة المثيرة للجدل لابن سلمان أجلت إلى السابع من آذار المقبل بعد أن كان يفترض أن تجرى الشهر الجاري بسبب مخاوف من أن تقابل بمظاهرات منددة يقوم بها ناشطون حقوقيون مع تغطية إعلامية غير مرحبة.

يشار إلى أن 17 نائبا من مجلس العموم البريطاني من مختلف الأحزاب وقعوا في وقت سابق عريضة تطالب رئيسة الوزراء بإلغاء زيارة ابن سلمان “نظرا للجرائم الخطيرة التي يرتكبها في بلاده وخارجها.