الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
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جرينتش+2 01:57
“مجتهد” يوضح ان التحصيلات المالية من محتجزي الريتز ستذهب لحساب ابن سلمان

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