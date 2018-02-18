لكي تشعر بالراحة النفسية .. هذه هي غرفة النوم المثالية

الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
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