بعد اسقاط طائرة اف١٦ الاسرائيلية .. رئيس الاركان يؤسس  “هيئة تفكير” لملاحقة التطورات المتسارعة

قرر رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي “أيزنكوت”، إنشاء هيئة تفكير ضيقة بما أن الواقع يتغير بسرعة بعد اسقاط الطائرة من طراز f-16 في شمال فلسطين المحتلة بنيران سورية.

ووفق الإعلام العبري، فإن الهيئة التي عمل “أيزنكوت” على إنشائها، هدفها تعميق عملية التفكير وتقصير أوقات استجابة جيش الاحتلال التغيرات في الشرق الأوسط.

وتشمل الهيئة “المنتدى” المحدود نائب رئيس الاركان ورئيس المخابرات العسكرية “أمان” وقائد سلاح الجو ورئيس قسم العمليات ورئيس قسم التخطيط وقائد البحرية.

وفي هيئة الأركان العامة، أطلقوا على هذه الخطوة اسم “الحواسيب الاستراتيجية” التي تخلق التآزر، وتشحذ الفهم، وتنتج الحلول، وبهذه الروح، تم تعزيز التعاون بين مختلف الاسلحة والاقسام المختلفة، لا سيما بين المخابرات العسكرية وسلاح الجو، وليس هذا فقط، بل ايضاً التعاون بين سلاح الجو والقيادة الشمالية.

وأكد الإعلام العبري، أن نموذجا مماثلا من التآزر في هيئة الأركان العامة يحدث في الجنوب بمواجهة قطاع غزة، وخلق ادوات غير عادية، لتهديم الأنفاق، والعملية الجراحية العسكرية “قلع الاسنان” والتي اوجدت الهدوء لهيئة الاركان في الجيش ولدى المستوى السياسي وابعدت امد الحرب.