برعاية ترامب .. تعاون قطري – إسرائيلي لدعم الاوضاع المعيشية في غزة

قال تقرير نشره موقع “المونيتور”الأمريكي للصحفي الاسرائيلي شلوم الدار، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفق مع أمير قطر خلال اتصال هاتفي على ضرورة تنسيق الجانب القطري مع إسرائيل؛ من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع انهيار الأوضاع في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن ما دار في الاتصال الهاتفي هو ما عبر عنه مبعوث ترامب للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، في عدد من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها إن التنسيق بين إسرائيل وقطر قادر على منع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن تصريحات السفير القطري، محمد العمادي، التي أدلى بها لوكالة أسوشيتد برس، وتعتبر تأكيدا وتطابقها للموقف الأمريكي بضرورة التنسيق بين قطر وإسرائيل لتلافي مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن مصر لن تسمح بإدخال أي مساعدات قطرية إلى قطاع غزة، لذلك فإن المساعدات القطرية تدخل بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.