الوضع الفلسطيني الراهن ومآلاته .. حوارية

في الساعة السادسة من مساء اليوم الاحد، ستقيم رابطة الكتاب الأردنيين (لجان فلسطين ومقاومة التطبيع والحريات).. ورشة حوارية بالتنسيق مع كل من منتدى الفكر الاشتراكي، ومنتدى الفكر الديمقراطي، والمنتدى العربي الناصري والمنتدى العربي بعنوان : “الوضع الفلسطيني الراهن ومآلاته في ضوء المتغيرات العربية والإقليمية والدولية”.

ويشارك في هذه الحوارية كل من الزملاء عليان عليان، ورسمي الجابري، ونواف الزرو، وعبد الله حمودة، ود. بسام أبو غزالة، ويدير الحوار محمود عواد، وذلك في مقر رابطة الكتاب الأردنيين- جبل اللويبدة – دوار باريس.