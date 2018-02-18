القبض على 3 أجانب حاولوا بوسائل فنية سرقة صراف آلي بعمان

القى البحث الجنائي القبض على شخصين وفتاة من جنسية أجنبية حاولوا سرقة صراف آلي يعود لأحد البنوك في العاصمة عن طريق نسخ معلومات العملاء.

وقال مصدر أمني ان معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي قبل ايام حول “قيام مجهولين بالتخطيط ومباشرة العبث بأجهزة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك وتركيب اجهزة نسخ بيانات عليها حيث تم ضبط احد تلك الاجهزة الناسخة مركبة على احد الصرافات في منطقة وسط عمان وتم على الفور تشكيل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل المرتبطة بها وكشف هوية المتورطين والقبض عليهم”.

وأضاف، انه ومن خلال التحقيقات الاولية تمكن فريق التحقيق من “تحديد الاسلوب الجرمي الذي يتبعه اولئك الاشخاص من خلال تركيب نواسخ بيانات وكاميرات صغيرة على اجهزة الصراف بهدف نسخ بيانات العملاء وتصوير ارقامهم السرية والعودة بعد ذلك لسحب مبالغ مالية من الحساب المنسوخ وهو اسلوب جرمي يقوم به عادة اجانب يدخلون البلاد لتلك الغاية وقد اكتشفت قضايا مشابهة في سنوات سابقة والقي القبض على المتورطين فيها حيث تابع الفريق التحقيقات وجمع المعلومات لتحديد هوية اولئك الاشخاص والقاء القبض عليهم قبل مغادرة البلاد”.

وبين أن التحقيقات التي قام بها الفريق المكلف بالتحقيق وبعد جمع المعلومات والتتبع الفني والتقني والاستخباري لأولئك الاشخاص تمكن من “تحديد هويتهم وهم شخصان وفتاة من جنسية اجنبية حيث تم تحديد مكان تواجد شخصين منهم والقي القبض عليهما في احدى الشقق في العاصمة وضبط بحوزتهما 11 بطاقة سحب صراف آلي وجهازي لاب توب ونواسخ صرافات آلية وقطع الكترونية ومواد حديدية وبلاستيكية لاصقة تستخدم في تركيب النواسخ اضافة لعدد من الكاميرات الصغيرة التي تستخدم في عملية سرقة الصرافات الآلية”.

وبمتابعة البحث عن الشريك الثالث تبين انه توجه للمطار من اجل مغادرة المملكة وتم التنسيق مع مجموعات البحث الجنائي العاملة في مطار الملكة علياء الدولي وتمكنوا من ضبطه قبل مغادرته وبوشرت التحقيقات مع المتورطين الثلاثة تمهيدا لتحويلهم الى قسم جرائم الأموال.