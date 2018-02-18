السعودية تستضيف برنامج ذا فويس كيدز يوم ٢٧ من الشهر الحالي

ينظم برنامج اكتشاف المواهب الشهير “ذا فويس كيدز” في نسخته العربية، أول حفل غنائى داخل المملكة العربية السعودية يوم 27 شباط الجاري.

وجاء ذلك، من خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي التابع لروزنامة الترفيه السعودية عبر تويتر عن حفل يوم الأربعاء الموافق 27، في الرياض تحييه مواهب “ذا فويس كيدز”.

وجاء في الإعلان “استمتعنا بمواهب ذا فويس كيدز من خلال الشاشة، لكن هذه المرة نعيش معهم المتعة الحقيقية في حفل مباشر، كونوا معنا في يوم 27 بالرياض من خلال الشاشة”.

وقال موقع تابع لهيئة الترفيه السعودية إنه من المقرر أن يشارك في الحفل الفائزة باللقب في الموسم الأول، لين الحايك، والفائز في الموسم الثاني حمزة لبيض، إضافة إلى العديد من المواهب الأخرى.

ويحتضن مسرح الملك فهد الثقافي الحفل المقرر إقامته فى 27 شباط الجاري.