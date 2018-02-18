الدراسات الطبية تثبت ان وجه المرأة يكشف مجمل حالتها الصحية

الوجه ليس مجرد ملامح وإطلالة تعبر عن مستوى الجمال لدى كل جسد المرأة، فالوجه قد يكشف عن حالتها الصحية، فوفقا لما اوردته مجلة “إيلي” الألمانية، فأن بعض المشاكل الجمالية تكشف الحالة الصحية للمرأة وتدل على نقص بعض العناصر الغذائية بجسمها على النحو التالي..

1- تشقق الشفاه: في حال المعاناة من تشقق الشفاه بشكل دائم، وليس في الشتاء فقط، فقد يرجع ذلك إلى نقص فيتامين B6. ويمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين بشكل طبيعي من خلال تناول البطاطس والحبوب.

2- تجاعيد زوايا العين: غالباً ما تنشأ هذه التجاعيد الصغيرة بسبب الضحك وتضييق العين كثيراً. وفي حال ظهورها بشكل سريع للغاية، فيعني هذا تراجع مرونة الجلد، والذي يرجع بدوره إلى نقص فيتامين B2. ويمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين من خلال تناول الجبن والبيض واللوز.

3- التجاعيد: تعد التجاعيد من الظواهر الشائعة المصاحبة للتقدم في العمر، غير أن ظهورها مبكراً يشير إلى افتقار الجسم للفيتامينات B3 وB9، والتي تحول دون فقدان الرطوبة وتساعد على بناء دهون صحية وتعمل على تدعيم قدرة الجلد على تجديد الخلايا. ويمكن إمداد الجسم بفيتامين B3 من خلال تناول اللحوم والأسماك، في حين يوجد فيتامين B9 المعروف أيضاً باسم “حمض الفوليك” في البقوليات والخضروات الورقية.

4- تقصف الشعر: يعد تقصف الشعر مؤشراً على افتقار الجسم للبيوتين، الذي يعد سر صحة وجمال البشرة والأظافر والشعر. وتتمثل مصادر البيوتين في منتجات الحبوب الكاملة والبيض والحليب. كما يمكن حماية الشعر من التقصف من خلال إمداد الجسم بفيتامين C الموجود في الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون.