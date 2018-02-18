إسرائيل تدعي احباط محاولة فلسطينية لاغتيال وزير الحرب ليبرمان

تستعد إسرائيل لتقديم لوائح اتهام ضد 6 فلسطينيين من جنوبي الضفة الغربية، بشبهة التخطيط لمهاجمة موكب وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بحسب ما سمح بنشره جهاز “الشاباك” الإسرائيلي.

وأوضح بيان “الشاباك” أن قائدا الخلية هما عوض محمود عساكرة (25 عاما) من بين لحم، ومحمد علي إبراهيم عساكرة (32 عاما) من رفيديا الخليل، سبق وأن قضيا محكوميات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، بعد إدانتهما بارتكاب “مخالفات إرهابية”.

ويقول “الشاباك” إن عساكرة توجها إلى جهات في قطاع غزة، بغية تلقي مساعدات وتمويل للعملية التي خططا لها. واضطرا نتيجة لفشلهما بشراء المواد المتفجرة، إلى إنتاج عبوة “وهمية” كانا ينويان زرعها بطريق سفر ليبرمان، إلا أنهما سلمّاها إلى قوات الأمن الإسرائيلية خلال اعتقالهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف “الشاباك” بها، إحباطه لعمليات استهداف لليبرمان، الذي يتزعّم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، فقد اعتُقلت في العام 2014، خلية من حركة حماس، يتزعّمها القيادي إبراهيم سليم محمود زير من قرية حرملة قرب بيت لحم، في أعقاب مساعيها لشراء قاذف من طراز آر بي جي، لاستهداف سيارة ليبرمان به.