الجيش السوري يقرر تطهير الغوطة الشرقية من الارهابيين سواء بالمفاوضات عبر الوساطة الروسية او بالحسم العسكري
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جرينتش+2 01:56
إسرائيل تدعي احباط محاولة فلسطينية لاغتيال وزير الحرب ليبرمان

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