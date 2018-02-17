 وقائع المؤتمر الصحفي لوزير التربية اليوم حول نتائج التوجيهي

أعلن الدكتور عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحافي اليوم السبت نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية للدورة الشتوية للعام 2018 .

وقال ان عدد المشتركين في الامتحان بلغ 175 الفا و943 مشتركا ومشتركة حضر منهم للامتحان 150 الفا و509 الاف مشترك ومشتركة.

وبلغ عدد الطلبة النظاميين المشتركين في الامتحان بحسب الرزاز 89441 طالبا وطالبة، حضر منهم فعليا للامتحان 80575 طالبا وطالبة.

وبين الوزير ان الطلبة النظاميين المشتركين في الامتحان توزعوا بواقع 39186 طالبا وطالبة في الفرع الادبي ، و 31573 للفرع العلمي و9770 للفروع المهنية و46 للفرع الشرعي، حيث سيتقدم جميع هؤلاء الطلبة للامتحان في دورته الصيفية المقبلة لاستكمال متطلبات النجاح.

وقال ان نسبة النجاح العامة لطلبة الدراسة الخاصة من غير المستكملين لمتطلبات النجاح والمستنفذين في الدورات السابقة والذين تقدموا للامتحان في دورته الشتوية، بلغت 1ر66 بالمئة.

وتقدم للامتحان من طلبة الدراسة الخاصة المستنفذين وغير المستكملين 76021 مشتركا ومشتركة نجح منهم فعليا بالامتحان 41666 مشتركا ومشتركة، حيث يحق ل 39449 الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، و2217 الالتحاق بسوق العمل.

وتوزعت نسب نجاح طلبة الدراسة الخاصة بحسب الدكتور الرزاز، بواقع 7ر69 بالمئة لطلبة العلمي، و53 بالمئة للفرع الادبي، و4ر66 بالمئة للشرعي، و3ر75 بالمئة للمعلوماتية، و9ر78 بالمئة للتعليم الصحي.

وفي الفروع المهنية لطلبة الدراسة الخاصة توزعت نسب النجاح بواقع، 9ر68 بالمئة للفرع الصناعي، 8ر65 للفرع الزراعي، 2ر74 للفرع الفندقي، و 5ر72 بالمئة للفرع المنزلي.

كما اعلن وزير التربية والتعليم اسماء اوائل طلبة الدراسة الخاصة للدورة الشتوية للعام 2018 في جميع الفروع.

في الفرع العلمي جاءت نور جريس حنا / عجلون، بالمركز الاول بمعدل 5ر99 بالمئة، وعمار سلامة الرجوب/ لواء الجامعة، بالمركز الثاني بمعدل 3ر98 بالمئة، واسماعيل عبد القادر ابو سليم/ الشونة الجنوبية بالمركز الثالث بمعدل 1ر98 بالمئة.

وفي الفرع الادبي حصلت دانيا امجد الزغاري/ قصبة عمان على المركز الاول بمعدل 2ر94 بالمئة، وعلا محمود النعيرات/ وادي السير بالمركز الثاني بمعدل 7ر93 بالمئة، وشيماء صالح ابو السعود/ لواء ماركا بالمركز الثالث بمعدل 9ر92 بالمئة.

وفي فرع الادارة المعلوماتية حصلت سلسبيل حسن الجادوري/ قصبة اربد والطالبة ملاك محمود الجبور على المركز الاول بمعدل 3ر86 بالمئة لكل منهما، فيما حلت رحمة سهيل مقدادي /لواء الكورة بالمركز الثالث بمعدل 9ر84 بالمئة، وفي فرع التعليم الصحي حصلت الطالبة بلقيس احمد صندوقة/ وادي السير على المركز الاول بمعدل 8ر79 بالمئة.

وحصل الطالب احمد عبد الرحيم دواية/ لواء ماركا على المركز الاول في الفرع الشرعي بمعدل 85 بالمئة، فيما حصل محمد فايز الزعاترة/ مادبا على المركز الاول في الفرع الصناعي بمعدل 91 بالمئة.

كما حصلت ندين سمير ولويل / لواء ماركا على المركز الاول في الفرع الزراعي بمعدل 9ر91 بالمئة، وحل عمر ماجد ابو رداحة / لواء ماركا بالمركز الاول في الفرع الفندقي بمعدل 8ر98 بالمئة، وحلت احلام احمد قاسم / الرصيفة بالمركز الاول في فرع الاقتصاد المنزلي بمعدل 1ر96 بالمئة.

واكد الدكتور الرزاز ان الوزارة تسعى منذ مدة الى تطوير سياساتنا التعليمية بما يتناسب مع روح العصر ومستجداته، بهدف الاسهام في بناء الانسان المتسلح بقيمه الاصيلة والمتمكن من مهارات القرن الـ 21 وادواته، وبما يتلاءم مع الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي تجلت في الورقة النقاشية السابعة لجلالته.

وقال ان الورقة النقاشية لجلالة الملك شكلت محطات منيرة في مسيرتنا التربوية نهتدي بها، بخاصة ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، مبينا ان الوزارة سارعت باتخاذ العديد من الاجراءات التطويرية تمس مصلحة ابنائنا الطلبة وتيسر عليه، من غير المساس بجهور الامتحان وهيبته.

وتضمنت الاجراءات، بحسب الدكتور الرزاز، احتساب المجموع العام للعلامات من 1400 للفروع الاكاديمية والمهنية جميعها، والسماح للطلبة الثانوية العامة للتقدم للامتحان في 9 مباحث فقط بالفروع كافة في العام الدراسي الحالي 2017/2018، بحيث تكون الحدود الدنيا لعلامات المباحث جميعها 40 بالمائة، بحيث يكون هذا الحد متطلبا للنجاح في الثانوية العامة.

كما اشتملت الاجراءات على السماح للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد التقدم للامتحان في مبحث او اكثر لغايات رفع المجموع العام وبعدد مفتوح من الدورات من غير ان يستنفدوا حقهم في التقدم للامتحان.

واكد الدكتور الرزاز ان الوزارة لم تكن في يوم من الايام بمعزل عن هموم الطلبة وقضاياهم وحاولت جاهدة ان تقف الى جانبهم وتشد من أزرهم وتدفعهم الى الامام بكل عزيمة، والعمل على تذليل العقبات امامهم.

وقال ان الوزارة، وانطلاقا من حرصها على عدم تحويل امتحان الثانوية العامة الى عقوبة تلاحق من يخفق به طول عمره، منحت فرصا اخرى لابنائنا الطلبة الذين استنفدوا حقهم بالتقدم للامتحان في الاعوام من 2014-2017، حيث ستمنح فرصا اخرى للطلبة الذي استنفدوا حقهم بالتقدم للامتحان في الاعوام الاخرى السابقة في الدورة الصيفية المقبلة.

وبين ان عدد المتقدمين للامتحان في الدورة الشتوية للعام 2018 من المستنفدين حقهم بلغ 24251 طالبا وطالبة، نجح منهم 18588 .

واكد ايمان الوزارة المطلق بالشراكة المجتمعية، حيث تعول كثيرا على الآراء التي تصلها من المجتمع مؤسسات وافرادا، والتغذية الراجعة من الاعلام حول سير الاجراءات في امتحان الثانوية العامة.

واعرب عن شكر الوزارة لكافة الجهات المساندة لها في الامتحان ودورها في دعم جهود الوزارة في هذا الجانب، منها وزارة الداخلية، ومؤسسة الاتصالات، ومديرية الامن العام، وقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الاتصالات الخاصة- القوات المسلحة، وديوان المحاسبة، ونقابة المعلمين الاردنيين.

كما اعرب عن شكر الوزارة لجميع معلمي وموظفي مديريات التربية والتعليم وادارة الامتحانات والاختبارات على جهودهم الكبيرة والحثيثة والدقيقة في الامتحان، بالاضافة الى وسائل الاعلام المختلفة.

ودعا الوزير الطلبة الذين ما زالوا يسيرون على طريق النجاح مضاعفة جهودهم، مؤكدا ان فرص النجاح ما زالت متاحة لهم.

كما اعلن وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي توزيع معدلات طلبة الدراسة الخاصة الناجحين في الامتحان للدورة الشتوية للعام 2018.

فقد حصل 112 طالبا وطالبة على معدلات بين 95 – 9ر99، و491 طالبا وطالبة على معدلات بين 90 – 9ر94 بالمائة، و898 طالبا وطالبة على معدلات بين 85- 9ر89، فيما حصل 2348 طالبا وطالبة على معدلات بين 80 -9ر84 بالمائة.

كما حصل 4915 طالبا وطالبة على معدلات بين 75- 9ر79 بالمائة، و10173 طالبا وطالبة على معدلات بين 70- 9ر74 بالمائة، فيما حصل 20460 طالبا وطالبة على معدلات بين 65- 9ر69 بالمائة، وحصل 23728 طالبا وطالبة على معدلات بين 60- 9ر64 بالمائة، وحصل 39101 طالب وطالبة على معدلات بين 55- 9ر59 بالمائة، وحصل 39449 طالبا وطالبة على معدلات بين 50- 9ر54 بالمائة.

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