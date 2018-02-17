نصر الله يشهد ان قرار التصدي للطائرات الاسرائيلية وتنفيذه هما صناعة سورية

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن المقاومة جاهزة لتوقيف محطات استخراج النفط الإسرائيلية خلال ساعتين، مشيرا الى الخلاف القائم حول الحدود البحرية والبرية بين لبنان وكيان الاحتلال يرجع لوجود الإدارة الأمريكية الحالية.

وشدد نصرالله في مستهل كلمة له عبر شاشة في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت إحياءً لذكرى الشهداء القادة بعنوان “حفظنا الوصية”، أن المقاومة بكل تفاصيلها كانت وصية قادتنا الشهداء، وأضاف :” يا قادتنا الكبار هذه مسيرتكم اليوم في العام 2018 اكثر من اي يوم مضى تضج بالروح والحياة والأمل والمعنويات والقوة وبالرجال والنساء والآمال والأحلام العظيمة، ونقول هذا هو حزبكم ما زال يحمل نفس الفكر والاهداف، انتم رسمتم الطريق الذي نسير فيه وانتم اعلنتم الاهداف التي نسعى اليها”.

ملف النفط والغاز

وفيما يتلعق بالنفط والغاز، نوه الامين العام لحزب الله الى ان المعركة التي فتحتها اسرائيل على البلوك 9 لانه في “اسرائيل” احاديث وتقارير عن كميات هائلة من النفط في الجولان المحتل، الموضوع مع اسرائيل غير قابل للنقاش وهي تستغل فترة وجود ترامب برئاسة امريكا للحصول على قرار اممي بضم الجولان الى إسرائيل.

وأضاف نصرالله أن تقارير عديدة صدرت ان ما في سوريا من ثروة نفطية امر هائل وكبير وهذا من احد اسباب الصراع في سوريا، والاحتلال الامريكي لشرق سوريا حيث توجد قواعد امريكية، قالوا هم انه بعد انتهاء داعش سيغادرون ولم يغادروا بل يحمون من تبقى من داعش، وتابع السيد نصرالله ترامب يرى العراق حقول نفطية وعلى الشعب العراقي الانتباه جيدا بوجود مثل هذا الرجل وهو ينفذ وعوده الانتخابية، وادارة ترامب تقول انها لن تعيد اخطاء ادارة اوباما في العراق، اليوم تركيا وقبرص مختلفون على النفط ، ويُقال ان الازمة الخليجية هي بسبب محاولة بعض الدول السيطرة على غاز قطر.

واكد نصر الله ان الثروة النفطية الموجودة في الجنوب هي للبنانيين جميعاً، والموضوع الاساسي للنزاع اليوم هو الحدود البحرية وليس الحدود البرية، معتبرا “ان وحدة الموقف اللبناني هو أهم عامل للإنتصار في هذه المعركة”.

معادلة الردع

وبخصوص ردع الكيان الإسرائيلي قال أن :”اليوم يستطيع أي لبناني ان يقف ويقول اذا قصفتونا سنقصفكم ونملك الشجاعة ونملك القدرة وعدونا يعلم ذلك،وهذا ليس تهديدا في الهواء والاسرائيلي يعلم ذلك ونأمل ان تفاوض الدولة من موقع القوة ونحن في هذا الموضوع تحت الامر”، وتابع “اذا مجلس الدفاع الاعلى في لبنان اخذ قرارا بأن محطات النفط في بحر الكيان ممنوعة من العمل فأنا اعدكم أنه خلال ساعات ستتوقف عن العمل”.

اسقاط سوريا للطائرة الإسرائيلية

وحول موضوع إسقاط الطائرة الاسرائيلية اعتبر نصرالله ان:”ما حصل يشكل انجازا نوعيا وما قبله ليس كما بعده، والذي اسقط الطائرة هم ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل، و يجب أن نفخر بهذا الامر وهذا العمل البطولي الذي قام به الجيش السوري بقرار من قيادته”.

وأضاف نصرالله أن القيادة السورية ومنذ مدة أخذت قرار ان اي طائرات اسرائيلية تدخل الاجواء السورية على وسائل الدفاع الجوية ان تواجهها، وهذا القرار ينفذ منذ عدة اشهر وما حصل الاسبوع الماضي هو ان الله وقف لاسقاط الطائرة، القول ان اسقاط الطائرة روسي او ايراني هو كلام فارغ.

وفي الموضوع الفلسطيني قال السيد نصرالله إن:” الاجماع القلسطيني برفض قرار ترامب يبنى عليه آمال كبيرة، فالشهيد احمد جرار يشكل نموذجا يجب ان تقف عنده كل الامة، والفتاة عهد التميمي صاحبة موقف شجاع وجريء بصفعها لجنود الإحتلال،وعمر العبد الذي حكم عليه بالامس ب 4 مؤبدات وبقي مبتسما مما اغضب ليبرمان،هذا هو الامل الذي نبني عليه”.