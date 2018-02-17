امين عام الامم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الشرق الاوسط ويحذر من حرب كارثية بين اسرائيل وحزب الله
أهم العناوين
جرينتش+2 10:18
نصر الله يشهد ان قرار التصدي للطائرات الاسرائيلية وتنفيذه هما صناعة سورية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني