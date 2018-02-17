لانه متعلق بها .. والد منى زكي عارض زواجها من احمد حلمي

صدفة جميلة جمعت النجمين أحمد حلمى ومنى زكى، اللذين يشكلان أحد أشهر الـ”كابلز” فى الوسط الفنى المصري، جمعتهما قصة حب تكللت بالزواج، تمثلت تلك الصدفة فى احتفالهما بعيد ميلادهما فى يوم واحد، حيث إنهما من مواليد يوم 18 تشرين ثاني.

أحمد حلمى ومنى زكى قصة بدأت بصداقة قوية لسنوات، ثم تحولت إلى واحدة من أروع قصص الحب، وكان حلمى يحبها ويتمنى الارتباط بها قبل أن يصبح مشهورا، ولم تكن تعرفه، حتى تكللت تلك العلاقة بالزواج، وصارا من أشهر قصص الحب فى الوسط الفنى.

وبعد سنوات من الزواج الناجح كشفت الفنانة المصرية منى زكي سرا عن زواجها من الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أن والدها كاد يفسد زواجهما في اللحظات الأخيرة.

الفنانة المصرية قالت إن والدها كان مرتبطا بها بشدة، حتى أنه كان يحبها أكثر من أخويها، لذا فقد كان مترددا في تزويجها، وقبل عقد قرانها إلى أحمد حلمي عبر عن رغبته في عدم إتمام هذه الزيجة.

منى كشفت أيضا، خلال استضافتها في برنامج “حكايتي مع الزمان”، أن والدها كان حزينا جدا في حفل زفافها، خاصة عندما كان يسير بها ليسلمها لعريسها، حتى أن خالتها ظلت تردد جملة على مسامعه: “لما توصل يا علي لأحمد اديله منى عادي”، وذلك حتى لا يتراجع.

وأكدت أنها تتوقع أن يفعل زوجها مع ابنتهما “ليلى” نفس ما فعله والدها معها، لافتة إلى إن ليلى لديها زملاء أولاد في المدرسة، وعندما حضر أحد زملائها لزيارتها في المنزل، ظل حلمي جالسا بجوارهما، وكان يسير خلفهما في كل مكان يذهبان إليه.

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية أن ابنتها ليلى تجمع في الشبه بينها وبين حلمي ولكن طباعها مثلها هي، بينما ابنها الأوسط “سليم” يشبهها شكلا بينما طباعه نسخة من طباع والده ويقلد كل حركاته.