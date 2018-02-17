قواتنا المسلحة تحبط خطة للارهابيين والمهربين لاستخدام انبوب التابلاين القديم

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة ان القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي تمكنت ومن خلال جهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة من إحباط مخطط لعمليات تهريب الاسلحة والمخدرات والارهابيين.

بدأت الاعداد والتنفيذ له مجموعة من الارهابيين وتجار المخدرات باستخدام انبوب النفط القديم التابلاين الذي يربط بين الحدود الاردنية والسورية كما يربط الحدود الاردنية والعراقية، حيث قامت شبكة من الارهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال احد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعه من الانفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الارهابية.

وقد صدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الانفاق واخراج خط الانابيب فوق سطح الارض والذي كان يمكن ان يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والارهابيين الذين لم يتركوا اسلوباً الا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الاجرامية.

إن القوات المسلحة الاردنية ستقف بالمرصاد في وجه مخططات ونوايا هذه الفئة الظالة التي تتربص بأمن الاردن وتحاول بشتى الوسائل النيل من أمنه واستقراره.