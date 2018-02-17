امين عام الامم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الشرق الاوسط ويحذر من حرب كارثية بين اسرائيل وحزب الله
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حملة شماتة وتشويه تشنها فضائية الجزيرة على زميلتها العربية

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