امين عام الامم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الشرق الاوسط ويحذر من حرب كارثية بين اسرائيل وحزب الله
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جرينتش+2 10:18
بين “حانا” الامريكية و”مانا” الروسية ضاعت الحقيقة حول الانتخابات الرئاسية الامريكية

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