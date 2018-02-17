القبض على شحاد سويدي يحمل نصف مليون جنيه إسترليني في جيبه

ألقت الشرطة السويدية القبض على رجل متشرد في مدينة أبسالا يبلغ من العمر 55 عاما، يحمل في جيب معطفه مبلغا من المال قدره 6 ملايين كرونة سويدية (حوالى نصف مليون جنيه إسترليني). كان يحاول الحصول على أموال من المارة لشراء تذكرة قطار للعودة الى منزله في غرب البلاد، كما كان يزعم.

وقد ألقي القبض عليه خارج محطة ريسنتروم للقطارات التي تقع على بعد حوالى 50 ميلا عن العاصمة السويدية استوكهولم.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الشرطة السويدية، ان الرجل تم القبض عليه بعد الاشتباه به بعملية غسيل أموال، فيما يقوم المدعي العام بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان سيتم الافراج عنه أو المثول أمام المحكمة في غضون عدة ايام.

وقد صرح كثير من الناس للشرطة بأن الرجل كان غاضبا جدا أثناء مطالبته للمال، مضيفين: “انهم لا يعرفون ما إذا كان قد حصل على كل هذه الأموال من خلال التسول أو أنه فاز بورقة يانصيب أم أنها عائدات جرائم قام بها”.