تجهيز حلقات مسلسل خالد النبوي «منطقة محرمة» للعرض برمضان المقبل

انتهى الكاتب يوسف حسن يوسف من كتابة 20 حلقة من حلقات مسلسل “منطقة محرمة” بطولة خالد النبوى وتم تسليمها للشركة المنتجة، ويعكف حاليا على كتابة الحلقات العشرة المتبقية من أحداث المسلسل.

وقال يوسف فى تصريح صحفي: أحاول خلال هذه الفترة الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة بهدف متابعة وحضور كواليس التصوير بانتظام خلال الفترة المقبلة.

يظهر خالد النبوى فى أحداث المسلسل كإعلامى فى حياته 5 سيدات، الأولى طليقته أم ابنه، والثانية ابنة رجل أعمال شهير، والثالثة زميلته منذ أيام الدراسة والجامعة، تعمل معه فى البرنامج الذى يقدمه، ورابعة يتعرف عليها بسبب قيامه بصدم شقيقها خلال حادث سير، ويدخل معها فى قصة حب، إضافة إلى شقيقته التى تحظى بأهمية كبيرة فى حياته.

مسلسل “منطقة محرمة” يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى، نهى عابدين، حنان مطاوع، أمل بوشوشة، محمد كيلانى، سميرة مقرون، أميرة هانى، ثراء جبيل، كارولين عزمى، حمزة العيلى، يحيى أحمد، جميل برسوم، ومحسن منصور، تأليف يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.