إصدار دليل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للتعامل مع  التطبيع الإعلامي

صحيفة المجد

تحية طيبة وبعد

بهدف مواجهة مشاريع التطبيع الإعلامي التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق ورفع مستوى وعي الأمة بمخاطره وآثاره السلبية على أبنائها أصدر منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال”تواصل” دليل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للتعامل مع التطبيع الإعلامي، بهدف مواجهته بشكل مدروس وممنهج على كافة المنابر الإعلامية.

يضم الدليل أهم أشكال التطبيع الإعلامي سواء التقليدي أو الرقمي والمصطلحــات التــي يســتخدمها إعــلام دولــة الاحتــلال ويتــم تداولهــا علــى أنهــا مصطلحــات عربيــة أصيلة، ويعّرج على أبرز أهداف ومخاطر التطبيع الإعلامي وكيفية التعامل مع المطبعين.

للحصول على نسخة الكترونية مجانية من الدليل من خلال الرابط التالي

https://storage.palmediaforum.org/Dalel2018.pdf

للتوقيع على ميثاق مواجهة التطبيع الإعلامي

https://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature/