بعد احمد جرار .. حبل الاستشهاد سيبقى على الجرار
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جرينتش+2 10:42
من سيكون الفائز بمباراة عض الاصابع بين ترامب واردوغان في عفرين ؟ 

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