بعد احمد جرار .. حبل الاستشهاد سيبقى على الجرار
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جرينتش+2 10:43
للمثقفين فقط .. لماذا تعتبر مقاومة الاحتلال تطرُّفاً والتعاون معه اعتدالاً ؟

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