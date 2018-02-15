قرب انتاج دواء استثنائي يشفي من الانفلونزا خلال يوم واحد

أسوأ ما في الإنفلونزا أنها تستغرق وقتاً للشفاء منها، وتظل عدة أيام تعاني من الزكام، وتتناول الأدوية. لكن ما رأيك بدواء تأخذ منه جرعةً واحدةً فقط فتشفى في غضون 24 ساعة؟

أعلن صانع أدوية ياباني يدعى شيونوجى، أن عقاره لمعالجة فيروس الإنفلونزا، المسمى “بالوكسافير ماربوكسيل ” يتميز بمفعولٍ أسرع من جميع عقاقير الإنفلونزا الأخرى المتاحة، وأن تناول جرعة واحدة فقط منه كفيل بالقضاء بشكلٍ فعالٍ على الفيروس في يومٍ واحدٍ.

وقد أجريت العديد من التجارب على هذا الدواء، وفي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية العام الماضي، ليتبين أن متوسط الوقت الذي يستغرقه المركب للقضاء على الفيروس لدى البالغين الذين يتمتعون بصحةٍ جيدةٍ، لم يتجاوز فترة الـ24 ساعة.

في المقابل، تطلَّب الأمر بالنسبة للمشاركين في تجربة سريرية أخرى، على عقار الإنفلونزا الشهير أوسيلتاميفير (يباع تحت اسم التجاري تاميفلو) فترة 72 ساعة، كما يحتاج لتناول جرعتين يومياً على مدار 5 أيام.

وربما بطرح هذا العقار في الأسواق، قد يقلص استعماله من احتمال انتشار عدوى الفيروس لدى الأشخاص الذين يتناولون هذا العقار، بحسب موقع Science Alert العلمي.

إذ يعمل هذا الدواء -الذي يؤخذ عن طريق الفم- بطريقة بيولوجية تختلف عن طريقة عمل العقاقير الأخرى، إذ يحمي الخلايا من قابلية العدوى بالفيروس في المقام الأول.

فيما ذكرت صحيفة “اساهى شيمبون” اليابانية، أن هذا الدواء الذي يستهدف كلاً من الفئتين A وB من فيروس الإنفلونزا حاز الضوء الأخضر من لجنة وزارة الصحة اليابانية، في مطلع شباط 2018، ما يشير إلى احتمال انطلاق تصنيع وبيع وشيك، ويتوقع أن يبدأ إنتاجه الشهر المقبل، ما يعني توفره بالمتاجر، قبل أيار 2018.