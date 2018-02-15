رب ضارة نافعة، فليس كل الامراض شروراً

هل تعرف أي شخص مصاب بمتلازمة أسبرجر؟ ربما واجهت أحد هؤلاء في يوم ما وظننت أنه مريض لكنك لم تتعرف على مرضه. أسبرجر هو شكل من أشكال التوحد، وكثير من الناس الذين يعانون من التوحد قدموا بالفعل مساهمات هائلة للمجتمع.

في الواقع، كان مِن العباقرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم مَنْ يعانون من التوحد أو لديهم نزعات للتوحد، ويأتي في مقدمة أنماط التوحد التي تجعل الإنسان أكثر عبقرية، متلازمة أسبرجر. هو اضطراب يتعلق بالنمو يتميز بصعوبات كبيرة في التفاعل الاجتماعي والتواصل غير اللفظي، جنبًا إلى جنب مع ظهور أنماط مقيدة ومتكررة من السلوك والاهتمامات.

يمثل هذا المرض نمطًا معتدلًا من أنماط التوحد، فهو يختلف عن الأنماط الأخرى بأن المرضى يتكلمون اللغة بشكل معتدل دون مشاكل، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الذكاء. وعادة ما تبدأ علامات المرض في سن عامين، وعادة ما تستمر مدى الحياة.

السبب الدقيق وراء الإصابة بمرض أسبرجر غير معروف. ويعتقد العلماء أنه ربما يتعلق بشكل جزئي بالوراثة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد علاقة الجينات بالمرض. ويعتقد أيضًا أن العوامل البيئية تلعب دورًا، كما لم يحدد التصوير الدماغي وجود مشكلة أساسية مشتركة بين المصابين به.

لا يوجد علاجٌ مفردٌ للمرض. ويهدف العلاج إلى تحسين مهارات الاتصال الضعيفة عند الأشخاص المصابين، والتقليل من العادات الوسواسية أو المتكررة، وبطء النمو البدني. وقد تشمل التدخلاتُ المصاحبة للعلاج التدريبَ على المهارات الاجتماعية والعلاج السلوكي المعرفي والعلاج الطبيعي وعلاج النطق وتدريب الوالدين على التعامل. كما يمكن أن يمنح المصاب أدوية لعلاج المشاكل المرتبطة مثل تغير المزاج أو القلق.

معظم الأطفال يتحسنون عندما يكبرون، ولكن الصعوبات الاجتماعية ومهارات التواصل عادة ما تستمر معهم. في عام 2015، أشارت الإحصائيات إلى أن حوالي 37.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بداء أسبرجر. وقد سميت هذه المتلازمة على اسم طبيب الأطفال النمساوي هانز أسبرجر الذي وصف المرض لأول مرة عام 1944، خلال علاجه الأطفال الذين يفتقرون إلى التواصل غير اللفظي، وكان لديهم فهم محدود لمشاعر الآخرين، وكانوا متأخرين في النمو الجسدي.

سنتعرف في السطور القادمة على بعض أشهر العباقرة الذين كانوا مصابين بهذا المرض، الذي ربما كان له الفضل وراء بعض من عبقريتهم هذه.

مايكل أنجلو

الفنان الشهير خلال عصر النهضة، مايكل أنجلو، كان يلاحظ عليه عدم القدرة على الحفاظ على العلاقات الشخصية مع أي فرد. وقد وصل الأمر إلى افتراض بعض الخبراء أن حياته الاجتماعية المضطربة وأعراض متلازمة أسبرجر التي ظهرت عليه أدت إلى تركيزه بشكل أكثر كثافة على عمله الفني.

مايكل أنجلو كان رسامًا إيطاليًا هو الأشهر خلال حقبة عصر النهضة الأوروبية، كما كان نحاتًا ومهندسًا معماريًا وشاعرًا ومهندسًا. تنوعه في التخصصات جعل منه منافسًا قويًا على لقب رجل النهضة النموذجية، جنبًا إلى جنب مع منافسه وزميله الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

أبراهام لينكولن

بفضل حبه للروتين والطبيعة الجامدة وتاريخه المرضي الخاص بالاكتئاب، اقترح بعض علماء النفس أن الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن كان مريضًا بمتلازمة أسبرجر. وبطبيعة الحال، فإن كل تلك الصفات أدت به إلى أن يكون أبرز رئيس في التاريخ.

كان أبراهام لينكولن رجل دولة ومحاميًا أمريكيًا شغل منصب الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة منذ 1861 حتى اغتياله في 1865. قاد لينكولن الولايات المتحدة خلال حربها الأهلية وأكبر أزمة أخلاقية ودستورية وسياسية واجهت أمريكا. وبقيامه بذلك، حافظ على الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، ومهد الطريق لإلغاء الرق، وعزز الحكومة الاتحادية، وحدث الاقتصاد.

بيل جيتس

على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الأمر بشكل رسمي، لاحظ بعض المراقبين المتابعين لبيل جيتس بشكل جيد أنه قد يكون مصابًا بمرض أسبرجر. دائمًا ما يتأرجح جيتس ذهابًا وإيابًا، كما يلاحظ أنه يزدري الآراء المتناقضة معه، كما أنه مشهور بفكرته في اللامركزية بشكل جعله أسطورة في هذا المجال، كل هذه العلامات تشير إلى وجود اضطراب طيف التوحد، والأرجح بالطبع هو متلازمة أسبرجر.

في الواقع، فإن هذه الملاحظات غير المؤكدة أدت إلى جعل العديد من الناس العاديين المصابين بمتلازمة أسبرجر ينظرون إليه باعتباره بطلًا لهم.

ولمن لا يعرف، فإن بيل جيتس هو رجل أعمال أمريكي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات والخدمات والحلول التي تساعد الناس والشركات لتحقيق كامل إمكاناتهم، وهي الشركة التي تنتج برنامج تشغيل ويندوز الأشهر عالميًا.

يتأرجح بيل جيتس مؤخرًا بين المركز الأول والثاني في قائمة مجلة فوربس الخاصة بأغنى أغنياء العالم، ووقت كتابة هذا التقرير هو يحتل المركز الأول. وتقدر ثروة بيل جيتس الآن بمقدار 92 مليار دولار.

الموسيقار موزارت

على الرغم من الصعوبات الاجتماعية التي واجهته، كان موزارت معجزة موسيقية، فهل تتخيل أنه كتب أول موسيقى له في سن الخامسة فقط؟ بالفعل من المذهل هذا الذي نراه، هذه الطريقة المثيرة للاهتمام والفريدة من نوعها التي نشاهد عبرها الناس المصابين بأسبرجر وهم يخترعون بعضًا من أعظم الإنجازات الإنسانية.

كان موزارت ملحنًا غزير الإنتاج ومؤثرًا بشكل لا يوصف خلال العصر الكلاسيكي. أنتج أكثر من 600 من التراكيب الموسيقية التي تشمل الأعمال المختلفة مثل السيمفونية، والكونسرت، والبيانو، والأوبرا والموسيقى الكورالية. موزارت هو من بين الموسيقيين الأكثر شعبية دائمًا فيما يتعلق بالموسيقى الكلاسيكية.