بعد احمد جرار .. حبل الاستشهاد سيبقى على الجرار
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جرينتش+2 10:42
رب ضارة نافعة، فليس كل الامراض شروراً

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