دلع غادة عبد الرازق يشعل الخلاف بينها وبين منتج مسلسلها

اندلعت ازمة بين الممثلة المصرية غادة عبدالرازق وتامر مرسي، منتج مسلسلها “ضد مجهول”، إثر قرار الأخير وقف التصوير في اليومين الماضيين، بسبب امتناع الأولى عن التصوير أكثر من مرة بداعي تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وقد اثارت اعتذارات غادة المتكررة غضب منتج مسلسلها الرمضاني، الذي قرر وقف التصوير بعد تذمر العاملين من تصرفات البطلة، التي سافرت إلى بيروت في الساعات القليلة الماضية دون أن تبلغ أحداُ، ولكنها تواصلت مع مسؤولي الإنتاج ووعدتهم بالعودة إلى القاهرة، غدا الجمعة ، على أن تستأنف التصوير، بعد غد السبت ، حيث ينتظرون وفاءها بوعدها.

هذا ويشارك في بطولة “ضد مجهول” حنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.