جنون القتل الامريكي يحصد 17 تلميذاً بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة “باركلاند” بولاية فلوريدا الى 17 قتيلا، في حادثة اعتبرت من بين الأسوأ منذ 25 عاما في الولايات المتحدة.

وقد ألقت الشرطة القبض على مطلق النار، ويدعى نيكولاوس كروز (19عاما)، وقد كان مسلحا ببندقية شبه آلية من طراز “آر-15”.

وقالت شرطة مقاطعة “برووارد”، في مؤتمر صحافي إن مطلق النار “الآن قيد الاعتقال، وقد بدأنا بتفحص موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها”.

وأضافت أن الجاني “كان تلميذا في مدرسة دوغلاس الثانوية وقد طرد منها لأسباب تأديبية”، وكانت في حوزته “عدة مخازن ذخيرة”.

ووقعت الحادثة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أنه يقدم المساعدة للشرطة المحلية في التحقيقات.