تلافياً للخسارة المالية .. خروج نجيب الريحاني من السباق الرمضاني

خرج مسلسل “الضاحك الباكى” من الموسم الرمضانى المقبل، بعدما تم بناء ديكوراته وتجهيز ملابس الفترة التاريخية التى تدور فيها أحداثه والاتفاق مع عدد من الممثلين على بطولته وتوقيعهم رسميا، ومنهم النجم نضال الشافعى الذى كان مرشحا لبطولة المسلسل وتجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى.

السبب الأساسى والمباشر فى تأجيل هذا المسلسل وخروجه من السباق الرمضانى هو القيمة الشرائية للمسلسل فقد خفضت القنوات الفضائية التى كانت ترغب فى شرائه وعرضه قيمته إلى النصف تقريبا، الأمر الذى قد يتسبب فى خسارة منتجة لأن العمل تكلفته الإنتاجية كبيرة مثله مثل أى عمل تاريخى أو يتناول فترات زمنية تحتاج ديكورات وملابس مصنوعة خصيصا بالإضافة لكثرة عدد الفنانين المشاركين فيه.

مسلسل “الضاحك الباكى” من تأليف الكاتب الكبير محمد الغيطى وإخراج عصام شعبان وبطولة نضال الشافعى وأحمد بدير، وستجسد الفنانة صفاء سلطان شخصية الفنانة الكبيرة بديعة مصابنى التى تزوجها الريحانى، بينما تجسد الفنانة هالة صدقى دور أم نجيب الريحانى.

كما يشارك فى بطولة المسلسل كل من فريال يوسف وتامر خضر من الأردن وأشرف زكى وأيمن زيدان وميار الغيطى وريم صابونى ومى سليم وسهير رجب.

يذكر أن الفنان نجيب الريحانى عُرف بشخصية (كشكش بيه) وهو من مواليد حى باب الشعرية بالقاهرة لأب من أصل موصلى عراقى كلدانى مسيحى يعمل بتجارة الخيل، حيث استقر به الحال فى القاهرة ليتزوج سيدة مصرية قبطية أنجب منها (نجيب)، الذي نشأ فى القاهرة وعاش فى حى باب الشعرية فعاشر الطبقة الشعبية البسيطة والفقيرة وهو واحد من أشهر ممثلى المسرح فى القرن العشرين.