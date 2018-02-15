بعد احمد جرار .. حبل الاستشهاد سيبقى على الجرار
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جرينتش+2 10:42
التحالف المحوري بين البلدين تسبب في زيادة المساعدات الامريكية للاردن وليس تخفيضها

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