ادخال شعبان عبد الرحيم للمستشفى بعد اصابته بضيق في التنفس

تعرض الفنان الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم، لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة لتلقي العلاج.

وأصيب الفنان بضيق في التنفس، مساء امس الاول الثلاثاء.

ومن المفترض أن يستمر عبد الرحيم في تلقى العلاج داخل المستشفى حتى نهاية الأسبوع الحالي، إلى حين استقرار حالته الصحية.

وكان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان “ترامب خلاص اتجنن” والتي هاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا بعد قرار الأخير نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس، واعترافه بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل.