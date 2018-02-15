ابتسامة قهرت ليبرمان .. هكذا واجه بطل عملية حلميش الحكم عليه باربع مؤبدات

قضت محكمة عسكرية صهيونية بالسجن 4 مؤبدات على منفذ عملية حلميش، الأسير عمر العبد (19 عامًا) من قرية كوبر برام الله، ومنع إطلاق سراحه في أي صفقة تبادل، بتهمة قتل 3 مستوطنين وإصابة رابع في عملية طعن نفذها في 21 تموز 2017.

كما حكمت المحكمة أيضا على العبد بدفع تعويض 1,8 مليون شيكل لأسر المستوطنين.

وقابل الأسير العبد حكم الاحتلال بابتسامته المعهودة، الأمر الذي أثار غضب الوزير الصهيوني أفيغدور ليبرمان الذي غرد عبر “تويتر” بعد الحكم قائلا: “الآن حكم عليه بالسجن المؤبد 4 مرات، عدد لا يحصى من الأحكام لن تكون كافية لمعاقبة هذا الإنسان “عمر العبد” الذي لا يزال يبتسم داخل قاعة المحكمة أمام عائلة سالمون”.

وكان عمر تسلل إلى مستوطنة حلميش وطعن 3 مستوطنين وأصاب رابعا، في حين أصيب برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقاله ونقله إلى مستشفى “بيلنسون” في بيتاح تكفا، حيث خضع لتحقيق سلطات الاحتلال.

وهدمت جرافات الاحتلال الطابق الثاني لمنزل عائلة العبد منفذ عملية “حلميش”، في حين خربت جزئيا الطابق الأول، في أعقاب انتهاء المدة التي منحتها سلطات الاحتلال العائلة بضرورة إخلاء المنزل، بعد صدور قرار بهدمه.