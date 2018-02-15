إسرائيل تشتري النفط من “داعش” بشهادة الامم المتحدة الموثقة

قالت عايدة توما سليمان، النائبة العربية في الكنيست، إن إسرائيل تتعاون مع تنظيم «داعش»، وتشتري منه النفط.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، امس، إن أقوال «عايدة»، المنتمية للقائمة العربية المشتركة، جاءت خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين الماضي.

وأشارت «عايدة» إلى أنها تستند في أقوالها إلى تقارير منشورة للأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد كانت عايدة ترد على الانتقادات التي وجهتها النائبة من حزب «البيت اليهودي»، «ريفتال سويد»، إلى النواب العرب بعد انتقادهم الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا السبت الماضي.

واتهمت «ريفتال»، «عايدة» بأنها تدعم إيران ومنظمة حزب الله، وهو ما ردت عليه الأخيرة بالقول: «توقفي عن الكذب، وتوقفي عن التحريض… أنا ضد الحروب، كل الحروب، وضد سباقات التسلح، هذه هي مبادئي».

ولفتت «عايدة» إلى أن منظمة الأمم المتحدة «وثقت تعاون الحكومة الإسرائيلية مع المجموعات المتطرفة في سوريا».

وأضافت: «هذه الروابط موثقة بشكل جيد، مع ظهور تقارير عن مشتريات النفط من تنظيم داعش التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو».