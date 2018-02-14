وفقاً لموقع “رأي اليوم” .. الأردن يرفض تسليم رغد صدام حسين للعراق

كشف مصدر حكومي مطلع أن الأردن تجاهل مذكرة من الحكومة العراقية طلبت فيها تسليم رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيراً إلى عمان تلقت أكثر من مرة ذات الطلب من بغداد .

ونقل موقع “رأي اليوم” الالكتروني عن المصدر، قوله إن الأردن قد دأب على تجاهل كل تلك المذكرات، ولا يعلق عليها، نظراً لأن رغد صدام حسين تقيم على الاراضي الأردنية بصفة شخصية ولأسباب إنسانية، مشددا على أن رغد ملتزمة بأدب الضيافة ولا تتدخل بالشؤون السياسية لا للعراق ولا لغير العراق .

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد نشرت في 5 شباط الجاري، قوائم تضم 60 مطلوبا لها بينهم ابنة الرئيس الراحل رغد صدام حسين.

وقد علقت السيدة رغد، على ذلك بالقول إنها لم تدل بأي تصريح منذ مقتل والدها، كما استغربت من ورود اسمها ضمن قوائم المطلوبين، مشيرة إلى أنها ستقاضي كل من أساء لها بغير حق.