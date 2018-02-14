هذا هو نتنياهو صديق الحكام العرب.. الشرطة الإسرائيلية تقرر انه فاسد ويديعوت أحرونوت تعلن انه كذاب بشهادة امريكا    
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وثائق الأرشيف البريطاني تدحض اتهامات قديمة حول زيارة حافظ الاسد للندن

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