هذا هو نتنياهو صديق الحكام العرب.. الشرطة الإسرائيلية تقرر انه فاسد ويديعوت أحرونوت تعلن انه كذاب بشهادة امريكا    
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جرينتش+2 02:42
مذيعة روسية تشبه الشيخة موزة تلبي دعوة لزيارة قطر

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