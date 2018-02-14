مذيعة روسية تشبه الشيخة موزة تلبي دعوة لزيارة قطر

توجهت الصحفية تينا كانديلاكي، مقدمة برامج في قناة “Match TV” الروسية، في 11 شباط إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من الأمين العام للجنة العليا لكأس العالم لكرة القدم 2022، حسن الذوادي بهدف التعرف على استعدادات البلاد لنهائيات كأس العالم 2022.

وشاركت تينا متابعيها عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” كل تفاصيل رحلتها بالصور، كما زارت المكتب الرئيسي لشبكة “الجزيرة” الإعلامية، لتصبح بذلك أول ممثل لوسائل الإعلام الروسية يزور مقر قناة “الجزيرة” والقسم الرياضي في الدوحة.

وأبدت تينا اعجابها الشديد بالتطور التكنولوجي وشددت على أهمية أن يقوم الخبراء الروس بالسفر خارج وطنهم من أجل لقاء الشركاء الأجانب لتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك: “نحن بحاجة إلى السفر خارج روسيا والالتقاء مع الشركاء من أجل تبادل التكنولوجيات والعمل المشترك، العالم كبير، ونحن جميعا مختلفون والرياضة فقط ورغبتنا المشتركة في سماع بعضنا البعض والعمل معا هي الشيء الوحيد القادر على توحيد الجميع! وأنا واثقة من أن التعاون مع قناة “الجزيرة” و”الجزيرة الرياضية” سيكون مثمرا!”

كما نشرت تينا صور زيارتها إلى مقر الخيول العربية في قطر مرتدية الزي القطري والذي يتجسد في فستان أسود طويل وعمامة على النمط الشرقي وبدت إطلالتها شبيهة جدا باطلالة الشيخة موزة بنت ناصر وعبرت عن اعجابها الشديد بالمكان المخصص للخيول العربية قائلة:”هناك مدينة كاملة للخيول العربية! هناك منتجع صحي وحمام ال Spa ومسابح للتدريبات، ومدرسة للفروسية، وروض للأطفال، ومختبرات لبحوث الحيوان، ودراسة الهندسة الجينية والكثير من الأشياء الأخرى!”.

وانهالت التعليقات باعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وبأنها أصبحت أجمل بهذا الزي والبعض االآخر اطروا على جمال الحصان العربي الذي يقف بجانبها في الصورة.

كما قامت بجولة في مركز Pavilion Legacy واعربت عن اعجابها الشديد بالطابق المخصص للعروض التقديمية والتي تتضمن أحدث التقنيات من شاشات تعمل باللمس، وأفلام 3D قائلة: “تم اختيار كل شيء على مستوى رفيع وليس من المستغرب أن تستضيف قطر كأس العالم في عام 2022! أحستنم!”