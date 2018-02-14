خبير إسرائيلي : الصواريخ السورية تستطيع اسقاط الطائرات الاسرائيلية في العمق

تطرق رئيس مؤسسة أبحاث الفضاء في معهد فيشر والخبير الدولي في شؤون الطيران والصواريخ “تل عنبر” في مقابلة مع القناة الثانية للأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية قائلا “إن أنظمة الدفاعات الجوية ومضادات الطيران السورية تعتبر متقدمة ودقيقة نسبيا، حيث أنها نجحت للمرة الأولى منذ 35 عاما من إسقاط طائرة حربية إسرائيلية”.

وأضاف عنبر “إن دفاعات الأسد الجوية لم تتضرر بسبب الحرب الأهلية في سوريا، حيث كانت تحت حماية أمنية مشددة نظرا لأنها تعتبر من أهم المنظومات التي يمتلكها الجيش السوري”.

وقد نفى عنبر الأنباء والتقارير التي تقول بأن سوريا تحتاج إلى مصادقة سورية قبل استخدام أي صاروخ مضاد جو، حيث إن صواريخ المضادات الجوية منتشرة في الكثير من المناطق تحت قيادة عسكرية تكتيكية.

وأكد الخبير الإسرائيلي أن الروس لم يكن لهم ضلع في عملية إطلاق الصاروخ السوري الذي أدى إلى إسقاط الطائرة الإسرائيلية، وذلك بالرغم من أن الروس قد نشروا في سوريا منظومة الصواريخ S300 بما في ذلك الرادارات المتقدمة التي تستطيع تشخيص أي نشاط جوي في الأجواء السورية، حيث إن “إسرائيل” على تنسيق كامل مع الروس بسبب نشرهم لتلك المنظومة على الأراضي السورية.

وأضاف عنبر بأن الدولة الأولى التي حصلت على صواريخ SA-5 في الشرق الأوسط كانت سوريا، وذلك كجزء من محاولات الأسد الأب لتحقيق التفوق الجوي ضد إسرائيل خلال حرب لبنان الأولى، ووفقا لعنبر فإن الحديث يدور عن صواريخ دقيقة وطويلة المدى وقادرة على إسقاط الطائرات الإسرائيلية المقاتلة، كما كشف بأن السوريين يمتلكون دفاعات جوية قصيرة المدى ذات قدرات متقدمة جدا، بما في المنظومة يطلق عليها إلى صاروخ “تنسير” وهي منظومة روسية متقدمة تزودت بها سوريا مؤخرا.

كما أكد عنبر بأن صواريخ SA5 قادرة على إسقاط الطائرات الإسرائيلية في عمق المناطق الإسرائيلية وذلك بالرغم من أنها منظومة قديمة وتطلق من منصات ثابتة.