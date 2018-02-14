حسن حسني يلعب دور الشرير والطيب في مسلسلات رمضان القادم

يعود النجم المصري الكبير حسن حسني للدراما الرمضانية عام 2018 من خلال دورين متباينين، الأول شرير مع النجم مصطفي شعبان في مسلسل “أيوب ” والثاني طيب مع النجم ياسر جلال في مسلسله ” رحيم ” حيث يجسد والده .

الفنان حسن حسني من أهم الفنانين الذين كانوا تميمة الحظ لكل النجوم، حيث استطاع بخبرته أن يساند الكثير منهم في أعمالهم، وقد ظهر في افلام كثيرة بداية فترة التسعينات مع محمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد سعد ورامز جلال، فالمرحلة العمرية التي كان يجسدها لم تكن موجودة آنذاك في السينما ولا الدراما التليفزيونية، حتى ظهر الفنان لطفي لبيب وبات يشاركه في بعض الأعمال، ولكن مع تقدم العمر ظهر بيومي فؤاد الذي استطاع حاليا أن يكون هو تميمة الحظ لعدد من النجوم، لكن ما زال حسن حسني حاضرا ويسند له نجوم الصف الأول حاليا ادوار الدور المساعد لهم .

يعتبر حسني حسني من الفنانين الذين يصعب تصنيفهم، ففي الكوميديا تجده ملكا ولديه الحصيلة الكبيرة من الإفيهات التي يخرجها من المواقف، وفي ادوار الشر تجده شريرا محنكا ويطلق عليه عدد كبير من النجوم لقب “النجم الشامل وصدادة الافيهات والسنيد والعمود الفقري” لأي عمل فني وغيرها من الالقاب الكثيرة.