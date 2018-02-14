تعاون سينمائي مثمر بين الفنان احمد عز والمخرج رامي امام

تعاقد الفنان المصري أحمد عز مع شركة ماجنوم التى يمتلكها المخرج رامى إمام والمنتج هشام تحسين لتقديم عمل سينمائى يعد هو التعاون الأول بينهم، حيث سيتم البدء فى التحضيرات الفعلية عقب انتهاء الموسم الرمضانى، فيما تكون الشركة قد انتهت من مسلسل عوالم خفية الذى يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام .

وعلى جانب اخر يكون عز قد انتهى من أعماله الحالية حيث يصور مسلسل أبوعمر المصري لرمضان القادم بجانب فيلم يونس الذى سيعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد عز حقق أعلى إيراد فى تاريخ السينما بفيلم الخلية الذى كان اخر اعماله السينمائية وعرض فى عيدالأضحى الماضى، وسجل دخلا بقيمة 55 مليون جنيه فى شباك الإيرادات، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز ومحمد ممدوح وامينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من أخراج طارق العريان.